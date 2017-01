Fiorenza – Super-Tiener-Vastelaovendsbal.

Een zangcarrière van ruim 6 jaar, een discografie van meer dan 20 singles. Dat niet alleen, een hoofdrol in de landelijke musical “Anastasia“ en een super gave rol in de musical

“The Addams Family“, vormen een uitstekende basis voor een succesvolle carrière van Fiorenza Ruijters uit Valkenburg aan de Geul.

Sinds haar negende jaar treedt zij met grote regelmaat op en heeft zij diverse grote podia in Limburg reeds voorbij zien komen. Regelmatig brengt zij eigen nummers uit en na het succes van “The Addams Family“ en de hit “Trik aan de bel“ afgelopen jaar, stort Fiorenza zich vol overgave op de Limburgse carnaval. Een inschrijving TVK, kon niet uitblijven.

Samen met Patrick van de Weijer, schrijver en componist van dit nummer, dook Fiorenza de studio in van Marlstone Music. Niet onverdienstelijk, want het resultaat van Super-Tiener-Vastelaovendsbal, is er een om trots op te zijn!

Met deze nieuwste single van Fiorenza, kom je gegarandeerd in de juiste feeststemming. Binnenkort te downloaden via diverse download-platforms.

Foto Lucho Carreno