Franse chansonzanger in Theater De Klimboom in Simpelveld.

redactie van Parkstadactueel |

Franse chansonzanger in Theater De Klimboom

Op zondagmiddag 15 januari kunt u om 15.00 uur genieten van Edouard. Hij wordt vooral gewaardeerd om zijn charmante presentatie en om zijn warme stem. Naast chansons van o.a. Brel en Aznavour vertolkt hij ook fijnbesnaarde eigen composities.

Hij begeleidt zichzelf op gitaar.

Edouard is uitstekend in staat zijn publiek in vervoering te brengen en mee te slepen in een heerlijke melancholie. Hij draagt zorg voor een mix van echte emotie, intimiteit, humor en gevoel.

Kortom een chansonnier pur sang.

Ook kunt u weer een Theaterdiner reserveren voor een totaalprijs van € 27,50 (incl. concert) via Puur Weijers en Weijers. Graag vooraf reserveren.

datum : 15 januari

Aanvang : 15.00 uur

Entree : € 7,50

Theater De Klimboom

Dr. Ottenstraat 46 in Simpelveld

Kaarten bestellen via info@puurweijersenweijers.nl

of via 06 5595 4525