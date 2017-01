“De fusie van Landgraaf en Heerlen betekent dat je een efficiency-slag kunt maken en met minder kosten meer kunt doen en echt slagvaardig kunt optreden. Dat geldt in het bedrijfsleven ook. Als beeldbepalende leverancier van producten in Aziatische supermarkten in West-Europa is je schaalgrootte van belang om een hoofdrol te kunnen spelen. Je blijft zoeken naar mogelijkheden voor groei. Dat doen we al vanaf 1963. Ook in het belang van onze 220 medewerkers.”

“Met het oog daarop vind ik dat de samenvoeging van Landgraaf en Heerlen snel op het niveau van Parkstad moet worden opgetrokken. Dan ben je echt een speler van formaat. Ook als het gaat om de lobby in Den Haag en Brussel. Bovendien kun je dan ook echt een einde maken aan de versnippering.

Overigens is onze relatie met de gemeente Landgraaf gewoon goed. De lijnen zijn kort en we kunnen snel terecht als we met vragen, of problemen zitten. Het is belangrijk dat zo’n ondernemersklimaat in de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen ook gestalte krijgt. Daar moeten de gemeentebestuurders echt oog en oor voor hebben. Ik ga er zonder meer vanuit dat die efficiency en drempelloze contacten voor het bedrijfsleven in die nieuwe gemeente alle aandacht krijgen.”

