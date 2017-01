luca madu concert kom en geniet voor nop !!!! bij cultuurhuis-heerlen

Kom en geniet voor nop !!!

met Luca Madu

datum: zondag 15 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: GRATIS

Duister en intiem, dromerig maar krachtig, met invloeden van Lana del Rey en Ane Brun. LUCA MADU is een project dat ontstaan is op de Rockacademie in Tilburg. Hun unieke sound is gebaseerd op niet standaard ritmische patronen en levendige strijkersarrangementen. De band is gevormd rondom zangeres/songwriter Lotte Slangen en bestaat uit Stephan van Staveren op bas, Ivo Rouschop op drums, Don Niekamp op toetsen, Thomas Beekwilder op gitaar, Mirthe de Jonge op cello en Anne Eding op viool. Met in het voorprogramma de jonge singer/songwriter Ruben Schalleij

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis