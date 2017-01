Een mooi moment om terug te blikken op Jeugdprins Robin I en Bloemenmeisje Zara –   van CV de Vlavreters.

redactie van Parkstadactueel/LC |

Hallo ik ben Robin I van CV de Vlavrèters .

In september werd ik gevraagd of ik jeugdprins wilde worden van Welten Benzenrade. Nou, dat was niet moeilijk. Tuurlijk wilde ik dat. Maar wat was dat moeilijk de weken erna. Ik mocht natuurlijk niemand iets vertellen.

10 januari was het dan zover. Jeugdrevue 2016. Eerst nog een spetterend optreden samen met de E2 Weltania.

Kort erna snel achter de buhne omkleden. 10, 9, 8… En daar was ik dan, samen met bloemenmeisje Zara.

Zo, nu mocht iedereen het weten.

Tijn werd mijn adjudant, hier was ik heel blij mee.

Grote prinsMartijn I ons vasteloavend voorbeeld. Twee prinsen, allebei uit dezelfde straat, allebei op dezelfde dag in april jarig.

Hoe het zo kan lopen …

Dan volgen samen met de jeugdraad van 11 heel veel leuke events.

Vasteloavend disco bij de Veldkretserkes in Hulsberg. Lekker gedanst.

Het B.C.L Jeugdprinsentreffen in Roermond. De receptie van

Jonkheedsprins Sander de I van de Winkbulle. Nog een prins uit Welten.

De receptie van grote prins Martijn I in het gemeenschapshuis en niet

te vergeten onze eigen receptie als jeugdprins en bloemenmeisje in café Teerling.

Bomvol was het. Heel veel lieve woordjes, kaartjes, kadootjes, drankjes en lekkere frietjes van Jos van Anytime.

Tot laat in de avond in de polonaise. WOW, onvergetelijk.

De carnavalsmis met os pastoor Rick Blom. Tijd voor een stukje

bezinning maar gelachen werd er uiteraard ook. Door naar de

Sjpassmusical in de schouwburg. Top.

De balaftrap bij een wedstrijd van Weltania 1 waarbij prins Martijn

prompt door de verdediging van de tegenstander rent, een mooie voorzet volgt

welke ik gaaf afrond met een sliding en GOAL. O ja, ik had ook nog de

prinsenkleding aan. Oeps 🙂

Carnavalsvrijdag begint heel speciaal met een bezoekje bij de

Catharinaschool waar we luidkeels werden ontvangen. Erna door naar St.Martinus waar de schoolcarnaval vol uitbarstte.

De optocht op maandag ging helaas een beetje fout. Veel wind zodat er geen wagens mochten rijden. Dat was echt balen want op het strooien vanuit de prinsenwagen had ik me stiekem toch wel erg verheugd. Maar de gezelligheid erna in het gemeenschapshuis maakte veel goed.

Maar geen vasteloavond zonder de betrokkenheid en inzet van velen. Hiervoor wil ik iedereen bedanken. Bedankt voor deze mooi tijd. Ik zal het nooit meer vergeten ! Nog een speciaal bedankje richting de jeugdcommissie van CV deVlavreters die er altijd voor ons en de raad van 11 waren; en ons top hebben verzorgt.

Ik wens het nieuwe bloemenmeisje en de nieuwe jeugdprins een net zo fantastisch seizoen toe. Maar dat gaat samen met jullie allemaal zeker lukken.

Ik ben er in ieder geval weer klaar voor, als adjudant van de nieuwe jeugdprins… Alaaf.

Ik ben Zara de bloemenmeisje van de cv de Vlavreters.

In december 2015 zat ik met mijn mama en papa aan tafel. Op een gegeven moment zeiden ze, wat wij je nu gaan vertellen moet je nog even goed voor je houden. Ik was verbaasd over wat er zou gaan komen. Toen vertelden zij mij dat ik Bloemenmeisje van de Vlavreters zou worden. Ik kom mijn oren niet geloven, de tranen rolden over mijn wangen van blijdschap. Mijn grootste wens komt uit. We hadden al een feestjurk gekocht en er waren ook al foto’s gemaakt. Ik had toen nog niet in de gaten waar dat voor was. Oh oh wat hebben papa en mama dat goed geheim weten te houden.

10 januari vorig jaar was het dan eindelijk zover. Eerst heb ik met mijn vriendinnen Lisa en Demi nog een optreden gedaan tijdens de jeugdrevue. Daarna ging ik mij in de kelder van het gemeenschapshuis omkleden.

Gelukkig hebben Monique en Cindy mij hierbij goed geholpen. Daar zag ik toen ook voor het eerste wie de Jeugdprins werd. Dat was Robin bij mij uit de klas. Wij kennen elkaar al vanaf de kinderopvang. Dit beloofde al veel goeds voor deze carnaval. Na het uitroepen werden wij al door heel veel mensen gefeliciteerd.

En ging het feesten nog lang door. Eerst feesten en een etentje met de jeugdraad van 11, de jeugdcommissie en onze ouders. We hebben gezongen en gesprongen en genoten van deze eerste uurtjes als Prins en Bloemenmeisje.

Ons huis werd mooi versierd met een spandoek, vlaggetjes en lampjes. Overal in Welten en daarbuiten hing onze poster. Het was wel even wennen om mezelf zo overal te zien hangen voor de ramen.

Er waren veel leuke activiteiten. Zoals de carnavalsdisco in Hulsberg, de receptie Prins Sander van de Winkbulle, de Kinderzitting van de Eekheuëre, De Sjpassmusical, de scholen in Welten bezoeken, de springmiddag en Poetetreffen. We hadden zelfs onze eigen receptie die hartstikke druk bezocht werd.

Helaas waren de weersvoorspellingen ongunstig en mochten er geen hoge wagens in de optocht mee. Dus konden we niet bovenop de prinsenwagen staan.

Gelukkig was er een goed alternatief bedacht en konden we al lopend snoep uitgooien. Ik heb in deze periode heel veel polonaises gedanst, gezongen en gesprongen. Ik heb heel erg genoten van deze tijd.

Mijn droom was in vervulling gegaan en was nog mooier dan ik me ooit had kunnen bedenken. Helaas zit het seizoen er voor mij op als Bloemenmeisje van de Vlavreters. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die dit voor mij mogelijk hebben gemaakt. Vooral Prins Martijn I en Jeugdprins Robin I. Het was fantastisch om deze carnaval met jullie te mogen vieren. Ik wil de nieuwe Jeugdprins en Bloemenmeisje alvast heel veel plezier toewensen. Maak er samen met jullie Prins Paul II een super seizoen van.

Alaaf!

Foto’s Lucho Carreno