redactie van Parkstadactueel |

ANGELKO I PRINS VAN DE EEKHEUËRE – samen met zijn vriendengroep –

Vasteloavends Vereniging De Eekheuëre proclameerde op vrijdag 13 januari haar nieuwe prins. Angelko Nikolov zwaait dit jaar de scepter over het Eekheuëre rijk in het Heerlense Eikenderveld.

Vanwege de verbouwing van Hotel van der Valk waren De Eekheuëre uitgeweken naar Auberge de Rousch. Gelukkig was het ook daar gezellig druk met veel gasten van binnen én buiten de wijk. Ook Damesgarde De Geête, De Winkbülle, De Vlavrèters en De Spoorbülle waren present om de nieuwe prins te begroeten. Eerst werd op ludieke manier afscheid genomen van Prins Kenny (Odekerken) I. De Aod-Prinse hadden een link gelegd naar het verzorgende beroep van Kenny. Als verwaarloosde, oude mannetjes waren ze op zoek naar iemand die zich om hen bekommerde. Kenny was natuurlijk dé aangewezen persoon en hij begeleidde de oudjes naar buiten! Na het voorstellen van de elf prinsenkandidaten bracht Vee & Dee o.a. de nieuwe sjlager ‘Heij, hallo!!!’ ten gehore.

Heij hallo, vieër zint d’r wèr!

Het jaarlijkse motto en de sjlager zijn meestal aan elkaar gelinkt. Dus dit ‘hallo’ werd perfect uitgebeeld in het proclamatieattribuut, in de vorm van een reusachtige hand. De bouwers, Aod-Prinse Huub Ortmans, Marc de Lange en Noël Welman hadden eer van hun werk! De hand gleed de zaal in, zwaaide naar het publiek en na het aftellen kwam Angelko tevoorschijn. De zaal ontplofte van enthousiasme!

Angelko is 34 jaar en woont in het Schaesbergerveld in Heerlen. Hij werkt als bedrijfsleider in Café d’r Klinge aan het Pancratiusplein. Naast deze drukke job maakt hij als lid van de Raad van Elf ook deel uit van de optochtcommissie. Bij De Winkbülle maakt hij deel uit van de evenementen commissie, dus hij weet van wanten als het om een feestje gaat. In zijn vrije tijd houdt Angelko van op stap gaan en voetballen.

Vier secondanten

Angelko koos maar liefst vier persoonlijke secondanten: zijn goede vrienden Jarno Molenaar, collega van Café D’r Klinge, Arjan Huneman, collega van buurman Café Pelt, Michiel Hazen, collega overbuurman bij Brasserie MijnStreek en Thijs Haemers, ex-buurman en collega bij Bolero en de Kroniek en nu werkzaam bij Vodafone. Wat een dolenthousiaste en kleurrijke vriendengroep! Gelet op het feit dat Bokkeriejesj Prins Rick I bij Brasserie Hey Heële werkt, is het Pancratiusplein vrijdagavond al meteen omgedoopt tot Prinsenplein. Samen met Stadsprins Ties I wordt het hart van Heerlen flink op zijn kop gezet. Carnaval kan beginnen!

Receptie

Komende zaterdag 21 januari is de receptie voor Prins Angelko I. Van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur kunt u Angelko feliciteren in de Manegezaal van Auberge De Rousch. Daarna is Prinsenbal met DJ Mathijs. De Eekheuëre melden met trots dat zij dit jaar weer twee jubilarissen in hun midden hebben: Rudolf Jurena en John Berendsen zijn 2 x 11 jaar lid. Zij staan samen met hun dames Corrien en Riet in de receptierij om de welverdiende felicitaties in ontvangst te nemen.

Foto’s Lucho Carreno