C.V. De Jonge Böck Nieuw-Einde kozen voor moeder/zoontje carnavalshoogheden .

Callie Steijaert |

Prinses Amanda l en jeugdprins Naylan l van Zundertzwaaien de scepter

Zaterdag 7 januari jl. zijn Amanda van Zundert en Naylan van Zundert, ondanks door o.m. ijzel als slechte weersomstandigheden, in een gezellig volle narrentempel Varenbeuk geproclameerd als prinses en jeugdprins 2017. Nieuwsgierig als de mens is, dus ook carnavalisten, trotseerde dan ook deze weersomstandigheden om toch maar niets te missen wie voor 2017 de nieuw prins/prinses en jeugdprins/prinses zou gaan worden. Dit hield dan ook in dat het, als vanouds, weer een spannende avond zou gaan worden. Daar stonden vooraf de C.V. De Jonge Böck dan ook borg voor. Met veel verve hadden zij dan ook zorg gedragen voor een oergezellige avond met voldoende entertainment onder het motto: voor elk wat wils. Er waren geweldige optredens van Patrick Pesch met zang, het duo de Vlaegelkes, Tirol Sound en zanggroepje Ummer der Letze. Ook werd de nieuwe schlager Nieuw Einde-Nieuw Einde ten beste gegeven.

Uiteraard werd met de nodige weemoed en dankbetuigingen ook in stijl afscheid genomen van prins Kenneth Kemp en jeugdprinses Femke Bakker. Na een geweldige proclamatie act met muziek van “We will rock you” kwamen Amanda I en Naylan I te voorschijn als nieuwe heersers van Nieuw-Einde 2017. Waar de link naar hun motto ook duidelijk werd, “ Mit roed, geel en greun gunt vuür oad, jonk, krank of gezonk der vasteloavend in rocke, same mit Os en de bokke”.

Nieuwe prinses Amanda van Zundert-de Winter is geboren te Heerlen op 23-7-1980. Zij is getrouwd met ex-prins 2015 Henny I van Zundert en heeft 2 kinderen en wel ex-jeugdprins 2015 Dylano 1 (toen dus toen een vader/zoontje uitverkiezing) en nu dus een moeder/zoontje uitverkiezing door jeugdprins Naylan I. Zeker in 2015 als nu in 2017 als “uniek’ te omschrijven. Beleving van carnaval is binnen het gezin dus hoog goed. Prinses Amanda is werkzaam als zaalleidster in de peuterspeelzaal. Haar hobby’s zijn wandelen en…….. feesten. Dat zit dus goed voor de Jonge Böck de komende periode.

Jeugdprins Naylan van Zundert is geboren te Heerlen op 23-3-2007. Naylan zit op Gerardus Majella school. Heksenberg. Zijn grootste hobby is voetballen en dat doet hij met volle overgave bij NEC ’92. Amanda en Naylan worden tot Aswoensdag bijgestaan door een goede vriendin van Amanda t.w. Gerda Houkes. Zij fungeert dan als adjudant.

Amanda en Naylan genoten afgelopen zondag zichtbaar van de vele felicitatie op de ter hunner ere gehouden receptie in narrentempel De Varenbeuk. Hier zal op zondag 29 januari vanaf 11.00 uur ook de gezellige 2e Mansluuzitting gehouden worden.

Foto Wiel Smits