De eerste grote namen van ParkCity Live 2017.

Golden Earring, Typhoon, Flogging Molly, Broederliefde, De Staat, La Pegatina, Douwe Bob, De Jeugd van Tegenwoordig en Blaudzun zijn de eerste grote deelnemersnamen van ParkCity Live 2017. In de komende weken zullen de overige artiesten van de Mainstage maar natuurlijk ook van Lex Cultuurhouse en de Dance Area, bekend worden gemaakt.

Early Birds tickets vanaf vandaag

Vandaag om 10.00 uur is de voorverkoop van de Early Bird weekendtickets van ParkCity Live 2017 van start gegaan. In de Early Bird periode kan een beperkt aantal weekendtickets en muntentickets met korting worden verworven. Na de uitverkoop van de Early Birds ticket start de reguliere verkoop van weekend- en dagtickets (ook voor de omwonenden). Meer informatie via: www.parkcitylive.nl

Foto Lucho Carreno