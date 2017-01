FC HOENSBROEK WINTERCUP 2017.

Ercan Erbas |

FC Hoensbroek en Sporting Heerlen zijn beide met een overwinning begonnen aan de FC Hoensbroek Wintercup. Beide 2e klassers hadden wel de nodige moeite om 3e klassers VV Spaubeek en SV Simpelveld te verslaan.

Sporting Heerlen kende en beroerde start tegen SV Simpelveld. Binnen no time keek de Heerlense ploeg tegen een 0-3 achterstand aan, door doelpunten van Bas Coenen, Roel Hendriks en Jeroen Bergmans. Nog voor de thee deed Delano van Dijk namens Sporting iets terug(1-3).Wat er vervolgens in de kleedkamer van Heerlen gezegd is geworden, zal waarschijnlijk niemand te weten komen. Maar een herboren Sporting Heerlen kwam uit de kleedkamer. Met meer spirit werd Simpelveld door de ploeg van Pedro Riksen nu flink onder druk gezet. En binnen een half uur werd de achterstand omgezet in een uiteindelijke 4-3 overwinning. Wesley van Dijk(2x) en Liam Vente zorgde voor de productie in de 2e helft.

Ook FC Hoensbroek keek lange tijd tegen een achterstand aan. Ondanks het prima spel in de 1e helft keek de ploeg al snel tegen een 0-1 achterstand aan. Cas Jansen zette zijn ploeg op voorsprong. FC Hoensbroek repareerde de schade al vrij snel via een doelpunt van Brian Vroomen. Echt lang genieten van de gelijkmaker kon de ploeg echter niet. Onzorgvuldigheden in de Hoensbroek-defensie werd door de rappe Eric Meijers 2 maal genadeloos afgestraft(1-3). Op slag van rust kwam FC Hoensbroek toch nog terug in de wedstrijd. Wederom was Brian Vroomen het goudhaantje(2-3). In de 2e helft kwamen de winterse omstandigheden het spel niet ten goede. Toch was het FC Hoensbroek, dat uiteindelijk de winst naar zich toetrok. Eerst kopte Titom Tjokrokoesoemo de 3-3 binnen en in de slotminuten was het Robert Velraeds, die vanaf de stip de koploper van de 2e klasse G de overwinning bezorgde.

Als de weergoden meezitten krijgt de Wintercup 2017 a.s. zondag de 15e zijn vervolg. Om 13.00 uur zullen FC Hoensbroek tegen SV Simpelveld en Sporting Heerlen tegen VV Spaubeek uiteindelijk gaan uitmaken wie de Wintercup 2017 in ontvangst mag gaan nemen.