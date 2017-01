Golden Earring weer terug in de Rodahal.

Buro Pinkpop zet ook dit jaar de traditie voort door weer een concert van de GOLDEN EARRING in Limburg te presenteren. Na de successen uit het verleden komt de band op zaterdag 21 oktober terug in de Rodahal van Kerkrade.

De levende rocklegende GOLDEN EARRING kan na meer dan 50 jaar aan de top putten uit een lange reeks van hits. Wie kent niet de wereldhits “Twilight Zone”, “When The Lady Smiles” en “Radar Love”. Oud en jong zingen deze nummers uit volle borst mee en schromen niet om op overtuigende wijze blijk te geven aan het plezier wat een ieder aan een concert met deze Haagse rockgroep beleeft. Zij zijn de enige echte Godfathers van de Nederlandse rock en staan altijd garant voor een enerverend concert. Dit tot groot genoegen van de vele fans bestaande uit drie generaties popmuziekliefhebbers. In december 2015 vierde de band, in de klassieke bezetting bestaande uit Rinus Gerritsen (bas/toetsen), George Kooymans (gitaar/zang), Cesar Zuiderwijk (drums) en Barry Hay (zang/gitaar), hun 50 jarig jubileum groots in de Ziggo Dome maar nu, bijna twee jaar later, is van rustiger aan doen geen sprake.

Aanvang 20.00 uur. Toegang vanaf 19.00 uur.

Entree in de voorverkoop € 30,00 (excl. servicekosten)

Avondkassa (indien voorradig) € 40,00

Voorverkoop via Ticketmaster: www.ticketmaster.nl, 0900-300 12 50 (60 cpm) en de Primera winkels.

Kerkrade: Buck Office,

Heerlen: Satisfaction, Parkstad Limburg Theater

Sittard: Music Machine

en Geleen: Buro Pinkpop.

PRODUKTIE BURO PINKPOP

Foto Buro Pinkpop