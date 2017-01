 Lezing “Het nieuwe Duitsland ” door Margriet Brandsma in Landgraaf.

Op donderdag 2 februari organiseert bibliotheek Landgraaf i.s.m. het Vrouwengilde een lezing over Duitsland.

Margriet Brandsma werkte jarenlang voor de NOS, als verslaggever in binnen- en buitenland en als correspondent in Duitsland. In haar lezing zal ze vertellen over haar ervaringen als journalist en over het ‘nieuwe’ Duitsland, het Duitsland dat is ontstaan na de hereniging van West-Duitsland en de DDR. Wie het Duitsland van nu wil begrijpen, kan niet om de oorlog heen en dus zal Brandsma stil staan bij de wijze waarop de Duitsers van nu omgaan met hun zwarte verleden. Ook vertelt ze over Angela Merkel, de Oost-Duitse domineesdochter die nu al meer dan tien jaar kanselier is. Wie is die Merkel eigenlijk, wat drijft haar en waarom zijn de Duitsers zo trots op haar, ook al is lang niet iedereen het eens met de manier waarop ze het vluchtelingenvraagstuk aanpakt?

Margriet Brandsma schreef een boek over Merkel (‘Het mirakel Merkel’), van haar hand verscheen in 2014 het vluchtverhaal van een Oost-Duitser die naar zijn Nederlandse verloofde wilde (‘Vluchtcode Vlinder’) en in 2016 een bundel interviews met Nederlandse journalisten die in Duitsland werken of gewerkt hebben (‘Was wir noch zu sagen hätten) en een verhalenbundel over Berlijn: ‘Daar is de Muur’.

Wanneer: donderdag 2 februari

Aanvang: 19.30 uur

Waar: Bibliotheek Landgraaf

Adres: Raadhuisplein 1

Toegang: €3,00. Gratis voor leden van de bibliotheek en leden van het Vrouwengilde Landgraaf

Aanmelden: info@bibliotheeklandgraaf.nl of 045-5695660

Foto Bibliotheek Landgraaf