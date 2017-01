ParkCity Live in recordtijd uitverkocht.

Ton Reijnaerts |

Alle veldkaarten van ParkCity Live 2017 (8 en 9 juli in Park Bekkerveld Heerlen) zijn uitverkocht. Zaterdagochtend 14 januari 10.00 uur startte de Early Bird kaartverkoop voor de zevende editie van Parkcity Life. Nadat deze vergeven waren startte de reguliere verkoop. Negen uur later waren alle veldkaarten weg.

De afgelopen drie jaar was het regionale festival ook uitverkocht, echter nog nooit zo snel als nu. Organisator Hans Paul Nieskens toonde zich verheugd met de grote publieke respons, maar nuanceerde het festival record. “Er zijn deze editie minder tickets verkocht dan in 2016. Als festival komen we hiermee tegemoet aan de wens van de bezoekers om het minder druk te maken dan in 2016. Op ParkCity Live 2017 komen 10.000 mensen per dag, in totaal 20.000 bezoekers dus.

Op dit moment zijn er 9 artiesten bekend op mainstage. In totaal komen er zo’n 60 acts (30 per dag ) over 3 podia verspreid. Er is een mainstage, dancestage en een cultuurpodium. De verkoop van de sponsorpakketten (met kaarten voor op het aparte Relatiedek) start morgen, maandag 16 januari. Hier zijn nog een beperkt aantal kaarten voor te verkrijgen.