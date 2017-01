Proclamatieavond staaltje van “veul sjpass en plezeer”.

Callie Steijaert |

Sjpasseberg/Heksenberg duidelijk verrast door keuze

van Patrick Meulenberg als haar nieuwe prinselijke carnavalshoogheid

Sjpasseberg/Heksenberg werd afgelopen zaterdag, duidelijk verrast toen tijdens de gehouden uitroeping, installatie en proclamatieavond, in een kleurrijk Sjpashoes (gemeenschapshuis) aan de Hei Grindelweg, bleek dat de prinselijke keuzecommissie van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” zorg had gedragen dat Sjpasseberg, evenals alle andere voorgaande jaren een aansprekende persoonlijkheid als zijnde de 46e uitverkorene prinscarnaval had weten te strikken. Dit uiteraard met de intentie dat hij, de kandidaat dus, in 2017 de scepter zou gaan zwaaien in het Sjpassebergse narrenrijk. Zijn naam: Patrick Meulenberg, wonende tegenover het Sjpashoes aan de Hei Grindelweg.

Hij zal in de carnavalsbeleving van Sjpasseberg, onder het motto: op Sjpasseberg sjtroale de Sjterre roeët, geel en greun, voorop gaan als prins Patrick ll, omdat zijn voornaam naamgenoot Patrick l (Kleijkers) als jubileumprins in 2004 bij het 3 x 11 jarig jubileum van de “Verein” toen de prinselijke de kar trok. Tijdens een meer als geslaagde avond, stond gezellig top entertainment, met diverse smaakmakende optredens van duo Sám (Smits)- Patrick (Geraerts) en groep Lift Off hoog in het vaandel. Laatst genoemde groep waren overigens op schitterende wijze nauw betrokken bij de uitroeping van Patrick ll. Aanwezig waren ook een aantal bevriende carnavalsverenigingen en werd uiteraard ook met de nodige weemoed en met een verdiende dankzegging afscheid genomen van prins Henry l (Hagedoorn). Hij mag overigens terugzien op een geweldig prinselijk regeringsjaar. Een chapeau voor hem vanuit Sjpasseberg is zeker op zijn plaats.

Uiteraard wil nieuwe heerser Patrick Meulenberg zich zelf even voorstellen aan alle jonge en oudere narren van Sjpasseberg.

“Mijn naam is Patrick Meulenberg, 46 carnavalsseizoenen jong en geboren en getogen op Heksenberg, sorry Sjpasseberg. Na een aantal jaartjes elders gewoond te hebben ben ik, twee fantastische kids rijker, (Tycho en Tyrza) weer terug gekomen naar mijn roots. Al snel leerde ik mijn vrouwtje Philicy kennen, waarmee ik een huisje kocht op de Hei-Grindelweg (nu dus de prinselijke residentie) en in 2010 werden we verblijd met de geboorte van onze zoon Noah.

Na jaren als schilder voor een baas te hebben gewerkt, besloot ik in 2008 voor mijzelf te beginnen. Zo ontstond Schildersbedrijf Meulenberg en intussen uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met drie medewerkers.

Met een gerust hart mag ik ook zeggen dat carnaval mijn lust en mijn leven is. In eerste instantie als vriendengroep van de Prins en nu met “zooitje ongeregeld” completeren wij ieder jaar de kinderoptocht van Sjpasseberg en vervolgens ook de grote optocht van Groeët Ghen Heij. Ondanks alle drukte hebben we toch een leuke carnavalsgroep die nog ieder jaar groeit, Zooitje ongeregeld is overigens mijn “vierde kindje”. Na vorig jaar cafeprins te zijn geweest bij Café Casper, lijkt het mij dit jaar tijd voor het echte werk. Dus ben ik nu: Prins Patrick II de 46ste prins van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein 2017. Alaaf”.

Zaterdag 28 januari zal de nieuwe heerser met de komende zondag 22 januari uit te roepen jeugdprins/prinses vanaf 19.00 uur receptie houden in het Sjpashoes Hei Grindelweg. Tevens zal dan ook de jaarlijkse Orde van Verdiensten worden uitgereikt aan Jeugd & Jongerenwerk Heksenberg.

Tekst en foto’s: Callie Steijaert