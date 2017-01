Rd4 stopt tijdelijk met inzameling GFT-afval .

Doordat het afval vastvriest in de gft-container kunnen slechts weinig containers goed worden leeggemaakt. Daarnaast gaan bevroren containers kapot door het leegkloppen in de wagen.

Het betreft de gft-containers in de Rd4-gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Door deze maatregel krijgen we meer capaciteit om de routes met restafval, papier en PMD-afval, die ook hinder ondervinden van de vorst en mogelijke sneeuwval, wel te blijven rijden.

Omdat ook restafval kan vastvriezen in de container is het raadzaam om, voordat u de container aanbiedt, te controleren of het afval los in de container zit.

Wanneer wordt de gft-container wel weer geledigd?

Zodra de temperatuur overdag weer boven het vriespunt uitkomt zal weer gestart worden met de inzameling van gft-afval. Voor de meest actuele informatie kunt u onze website raadplegen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00 of mail naar info@rd4.nl.