Edy Moers nieuwe hoofdtrainer seizoen 2017-2018.

redactie van Parkstadactueel |

Met ingang seizoen 2017-2018 zal Edy Moers de nieuwe hoofdtrainer worden van VV Schimmert. Edy is gehuwd, vader van 2 kinderen en woonachtig in Lanaken (Belgie). Heeft als speler (spits) in de jeugd van MVV gespeeld en daarna bij meerdere amateurclubs (1e t/m 3e klasse). Edy is als hoofdtrainer werkzaam geweest bij o.a. Noorbeek, Berg en RKVVL/Polaris. Momenteel is Edy jeugdtrainer bij MVV C1 en daarnaast werkzaam als hoofdtrainer bij Smeermaas (Belgie). Volgend seizoen zal hij Smeermaas verruilen voor VV Schimmert. Wij wensen Edy veel succes toe bij VV Schimmert.