Hoog lustigheid Prins Jeroen I, CV de Lotbroekers.

redactie van Parkstadactueel |

Zaterdag 14-1-2017 was het zover dat C.V.de Lotbroekers een nieuwe Heerser zouden uitroepen in een gezellig en drukbezocht M.F.C. Gebrook. Maar voor het zover was heeft eerst een keur aan artiesten de mensen nog weten te vermaken met hun geweldige optredens.

Om 22.11 uur was dan de tijd aangebroken om afscheid te nemen van het regerende prinsenpaar Peter 2e en Miranda 1e, iets dat altijd op traditionele wijze plaatsvindt. Ondanks de niet altijd meewerkende weergoden van het afgelopen jaar hebben zij toch nog terug kunnen kijken op een geweldig carnavalsseizoen.

En dan is het eindelijk zover: de proclamatie werd in gezet met een geweldige show van lichteffecten en wolken van confetti waarna om 23.11 uur onze nieuwe heerser van C.V.de Lotbroekers 2017 tevoorschijn komt onder de naam Prins Jeroen 1e met als familienaam Jeroen van de Laarschot. Jeroen I is de oudste zoon van Oud Prins Leo 1(2000) en Mariette van de Laarschot, broer van Ralph.

Verloofd met Bregje Hellenbrand, waar hij komende september mee in het huwelijksbootje zal stappen.

In het dagelijkse leven is Jeroen I werkzaam als Alarmcentralist bij Intergarde Alarmcentrale BV. te Maastricht en in de weekenden steekt hij graag vuurwerk af bij RFI Pyro-events/ SPFX, daarnaast gaat hij regelmatig mee als geluidsman van de Parkstadjodler.

Op de racefiets zie je hem regelmatig langskomen, zo neemt hij om het andere jaar deel aan de Alpe D’Huzes. Buiten het per fiets beklimmen van deze berg, welke hij inmiddels al 5 keer heeft weten te volbrengen, is het goede doel erachter voor hem ook heel erg belangrijk.

Zijn motto is dan ook niet moeilijk: “Opgeven is geen optie”.

De receptie van hoog lustigheid Prins Jeroen 1e zal worden gehouden op 29 Januari 2017 vanaf 11.11 uur in het M.F.C Gebrook prinsenstraat 12 in Hoensbroek.

Foto’s CV de Lotbroekers