Sportaccommodatie/annex kantine RKVV Heksenberg, middels sloop, definitief ter ziele.

Callie Steijaert |

Dagelijks wordt de wereld helaas, via TV, radio, kranten, Internet en social media geconfronteerd met de diverse oorlogen op onze aardbol. Te zien en beschreven worden dan de gruwelijkheden en vernielingen die zware bombardementen teweeg brengen. Kijk maar naar een stad als Aleppo in Syrië waar bijna alle gebouwen verwoest zijn. Een meer als trieste aanblik, maar daarmede gepaard gaande zijn de dodelijke en zwaargewonde burgers nog erger te omschrijven als alle materiele schade.

Gelukkig is een dergelijke situatie hier niet van toepassing, maar goed ook. Toch ontkomen we niet aan de gedachtegang van een heel kleine, c.q. minuscule, vergelijking als we de onlangs ingezette definitieve sloop aanschouwen van de voormalige sportaccommodatie/annex kantine van RKVV Heksenberg aan de Kamperheideweg, pal gelegen tegen de aangrenzende heide. Als men niet beter weet en zuiver alleen het gebouw in ogenschouw neemt dan lijkt het inderdaad op een ander doorgevoerd geweld (zie foto).

Dit is dus niet het geval, maar voor velen en zeker sport, c.q. voetballiefhebbers, blijft het een even trieste gewaarwording. Over de wijze waarop het zover is kunnen komen willen we het in dit artikel niet meer over hebben, want dat is nagenoeg in hele brede kring al enkele jaren bekend. Zoals bekend speelt RKVV Heksenberg, na de ontruiming van het sportpark in 2013, “buitenshuis” en wel eerst in Meezenbroek (MSP-thans KCC), Minor Nuth en nu al voor het derde seizoen bij S.V. Langeberg in Brunssum. Hoe de toekomst voor RKVV Heksenberg er zal gaan uitzien is nu nog koffiedik kijken, een gegeven waar we nu ook niet op kunnen vooruitlopen.

Nu de ter ziele zijnde sportaccommodatie, welke overigings in 2013 nog werd omgedoopt tot Sportpark Jan van der Ven Heksenberg 2013, willen we kort nog even terugblikken op de oorsprong van de nu bijna gesloopte accommodatie. De RKVV Heksenberg werd opgericht in 1934 en speelde oorspronkelijk op een braakliggend terrein aan de Kievitstraat/Zwanenstraat. De club bestond destijds uit koempels van de voormalige mijnzetel O.N.IV. In 1947 verhuisde de club naar het nieuwe sportpark/hoofdterrein aan de Kamperheideweg. Rond 1970 kwam er een houten keet, welke dienst deed als kleedruimte en kantine.

In november 1981 was het eindelijk zo ver. De eerste schop ging de grond in nadat alle bomen waren gekapt. Een aantal vrijwilligers, ondersteund door twee metselaars van een aannemersbedrijf, hebben destijds gerealiseerd wat er nu staat. De accommodatie bestaat uit 4 kleed- en doucheruimten, 2 scheidsrechterslokalen, een massageruimte, een grote bergruimte, een jeugdhome, een bestuursruimte, een voorraadkelder, 2 keukens en een kantine annex clubgebouw. Augustus 1983 werd de nieuwe accommodatie officieel geopend. Zonder verder in detail te treden heeft deze accommodatie, tot aan haar ontruiming, dienst gedaan voor het beoefenen van de voetbalsport en tevens voor vele smaakmakende en gezellige activiteiten, welke tot ver in de regio bekendheid genoot in het kader van de sociale cohesie ten top.

Tekst/foto: Callie Steijaert