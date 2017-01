Colleges Heerlen-landgraaf positief over stap provincie.

redactie van Parkstadactueel |

Colleges positief over stap provincie De colleges van Landgraaf en Heerlen hebben vandaag een toelichting gekregen over het voornemen van GS van de provincie Limburg om de regie in de herindelingsprocedure naar zich toe te trekken. Dit naar aanleiding van de raadsvergaderingen gisteravond, waarbij zich in Heerlen een grote meerderheid aftekende vóór het herindelingsvoorstel. En waarbij in de raad van Landgraaf door het aannemen van een motie een onderzoekstraject werd opgedragen naar een bredere fusie in Parkstad. De colleges waarderen dat hiermee op constructieve wijze betrokkenheid wordt getoond door het college van GS bij het belang van Landgraaf, Heerlen, Parkstad en haar inwoners. Het college van Landgraaf is tevreden dat door de Provincie onderzocht wordt wat de beste schaalgrootte is van de herindeling. Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan de strekking van de Landgraafse motie. Met deze stap wordt ook recht gedaan aan het besluit van de raad van Heerlen die voor een herindeling stemden, om daarmee de kracht van de regio te versterken.