redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Heerlen |

Familie van Tharukshan Selvam wil komende maanden rust.

De ouders, broer en zussen van Tharukshan Selvam uit Heerlen zijn dankbaar voor alle troost en steun, die zij in de afgelopen dagen hebben mogen ondervinden. Niet alleen van familie en vrienden, maar ook van de huisarts, mensen uit de buurt en van verder weg, van de politie en de wijkagent in het bijzonder, van de gemeente en de burgemeester. Ook waardeert de familie het zeer dat het Grotiuscollege in Heerlen hun zoon en broer op waardige wijze heeft herdacht tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op school.

De familie is de organisatie en de vele deelnemers aan de grote bijeenkomst in de wijk op zondagavond zeer erkentelijk voor het respect, dat getoond is voor de wens van de familie om de tocht in stilte te houden. Tot slot dankt de familie iedereen die er aan heeft bij bedragen dat de crematieplechtigheid waardig verlopen is. De massale aanwezigheid en de mooie herdenkingswoorden zullen nog lange tijd troost bieden aan de nabestaanden.

Sinds het plotselinge overlijden van Tharukshan en de grote aandacht, die dit gekregen heeft in de media, is de familie door een zware en zeer emotionele week gegaan. De familie is nauwelijks toegekomen aan een eigen rouwproces en heeft dringend behoefte aan rust. Daarom bij deze een vriendelijk verzoek aan alle pers en media om in de komende tijd de familie van Tharukshan met rust te willen laten.

De familie Selvam

Als er desondanks vragen zijn voor de familie verzoeken wij u om die aan de afdeling communicatie van de Gemeente Heerlen te richten. U kunt hiervoor gebruik maken van het persnummer 045-5604070 of ons e-mailadres communicatie@heerlen.nl.