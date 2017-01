Sporting Heerlen is winnaar geworden van de 7e editie van de FC Hoensbroek Wintercup.

Ercan Erbas |

SPORTING HEERLEN WINT WINTERCUP FC HOENSBROEK NA LOTING.

Omdat zowel FC Hoensbroek, als Sporting Heerlen hun wedstrijd op de vrijdag tegen respectievelijk VV Spaubeek en SV Simpelveld met 4-3 wisten te winnen, moesten de wedstrijden van zondag uiteindelijk de beslissing gaan brengen. Door de winterse omstandigheden was er uiteindelijk slechts 1 veld ter beschikking. In overleg met de trainers werd besloten om de wedstrijden in te korten tot 2 keer een half uur. FC Hoensbroek en SV Simpelveld waren als eerste aan de beurt. FC Hoensbroek trok vanaf het begin het initiatief naar zich toe en ging de rust in met een 2-0 voorsprong via doelpunten van Swen Cornelissen en Feddo Mobers. Onmiddellijk na de thee was ook de 3-0 een feit, toen Feddo Mobers na prima voorbereidend werk van Swen Cornelissen kon binnentikken. Het zou uiteindelijk ook de eindstand worden. Voor Sporting Heerlen was de opdracht dus duidelijk. Met 4 doelpunten verschil winnen en de Wintercup was een feit.

Sporting Heerlen kwam ook als een komeet uit de startblokken en al snel stond via Welsey van Dijk de 1-0 op het scorebord. De 2-0 liet ook niet lang op zich wachten en wederom was Wesley van Dijk de doelpuntenmaker. Nog voor de rust zorgde Marvin Breemer voor de 3-0. Na de thee ging de Ricksen-equipe verwoed op zoek naar een hogere score, maar gescoord werd er uiteindelijk niet meer. Omdat zowel Hoensbroek, als Heerlen qua punten en doelsaldo gelijk eindigden, moest uiteindelijk het lot bepalen wie zich winnaar van de Wintercup 2017 mocht noemen. Sporting Heerlen mocht uiteindelijk de trofee in ontvangst nemen. Het jonge talent Swen Cornelisen van FC Hoensbroek werd uiteindelijk uitgeroepen tot speler van het toernooi.