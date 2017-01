zondag 22 januari Herrensietzung C.V. de Vlavrèters.

Herrensietzung C.V. de Vlavrèters

Ook in 2017 staat de Herrensietzung uiteraard weer op het programma van C.V. de Vlavrèters. Dit jaarlijks terugkerende spektakel vindt dit jaar plaats op zondag 22 januari 2017. Evenals in het afgelopen jaar wordt de Herrensietzung georganiseerd in A Gene Bek (ook bekend als Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld ) in, waar anders dan, Welten-Oost.

Het doet de organisatie van de zitting enorm deugd om te kunnen melden dat de entreeprijs van €25,00 ook dit jaar weer kan worden gehandhaafd. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Deze kunnen besteld worden via het vertrouwde emailadres herrensietzung@cvdevlavreters.nl. Voor bestellingen en vragen kun je bovendien ook terecht op telefoonnummer 06-50866249.

Naast een spectaculair programma, met voor elke man wat wils, bestaat er overigens ook dit jaar weer de mogelijkheid om vooraf deel te nemen aan een goed verzorgd ontbijt. Laat dat bij de aankoop van je kaartje wel even weten.

Heb je interesse ben er dan snel bij want ook hier geldt gewoon, OP = OP.