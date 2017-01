Een beetje magie in Theater Landgraaf.

Ton Reijnaerts |

Zondag 29 januari speelt poppentheater Koekla de voorstelling ‘Kabouter Thijm’ in Theater Landgraaf. Poppentheater Koekla is een graag geziene gast in Limburg. De voorstellingen worden steevast laaiend enthousiast ontvangen door jong en oud. Voor degene die het gezelschap nog niet kennen: Koekla maakt jeugdtheater met prachtige poppen en een betoverende decors. Kabouter Thijm (3+), naar een prentenboek van Admar Kwant, is een grappige kabouter voorstelling voor de allerkleinsten over de natuur, de bijtjes en een beetje magie. De voorstelling in Landgraaf start om 14.30.

Synopsis: ‘Kabouter Thijm’ Kabouter Thijm woont in een gezellige, oranje pompoen. Hij zorgt goed voor de bijtjes. Op een dag staat er een klein, dik varkentje op de stoep. Het varkentje heeft honger. Kabouter Thijm geeft hem honing en daarna mag het varkentje voor de bijen zorgen. Ook als Thijm er niet is. Op zo’n dag is de honing verdwenen. Wie heeft dat gedaan? Het varkentje, zijn vriendinnetje muis, de trol of het elfje?

De voorstelling is bedoeld voor de allerkleinsten, vanaf 3 jaar t/m 8 jaar. De entree bedraagt € 6,- (in de voorverkoop € 5,-). Reserveren is gewenst: tel. 045-5310929 (ma t/m vr 10-12 uur) of info@theaterlandgraaf.nl

Aan de voorstelling is ook een kleurwedstrijd verbonden. De kleurplaat kan worden gedownload via de website van Theater Landgraaf. Ook is de kleurplaat gratis af te halen bij het theaterbureau van Theater Landgraaf .