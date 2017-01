Care to Dance: Mensen met Parkinson dansen op Mozart muziek.

Ton Reijnaerts |

Donderdag 26 januari vindt in SCHUNCK* Glaspaleis een speciale editie van Care to Dance plaats. Mensen met ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers dansen die dag op muziek uit het zangspel (opera) Bastien en Bastienne van Mozart. Ook brengen de deelnemers een bezoek aan de tentoonstelling ‘Als het zieltje er in zit’ van beeldend kunstenaar Aad de Haas. Die vervaardigde in de jaren ’50 van de vorige eeuw drie poppen én het decor voor de uitvoering van de Mozart-opera Bastien en Bastienne door de fabelachtige poppenspeler Jan Nelissen.

Care to Dance? is een dansprogramma voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers. Het is naar Amerikaans voorbeeld ontwikkeld door Joost Vrouwenraets, van het Gotra Ballet. De lessen in hedendaagse dans zijn erop gericht om mensen met de ziekte van Parkinson in een niet zorg gerelateerde omgeving het plezier van bewegen en de kracht van verbeelding via dans te laten ervaren. Gotra-danseres Maïté Guérin leidt de danslessen, die wekelijks plaatsvinden in de professionele dansstudio van SCHUNCK*.

Mozart opera Bastien en Bastienne

De opera Bastien en Bastienne, van Mozart, stond lang op het repertoire van Jan Nelissen, de fabelachtige poppenspeler van de Poesjenellenkelder in Maastricht. Nelissen vroeg in 1950 aan Aad de Haas om drie poppen te maken én het decor te schilderen voor de door hem te spelen Mozart opera Bastien en Bastienne. De poppenkoppen zijn in papier-maché uitgevoerd en beschilderd. In stijl vertonen zij nauwe verwantschap met het werk van Aad de Haas uit de jaren ’40 en ’50. Beeldend kunstenaar Aad de Haas heeft een uitgebreid persoonlijk oeuvre opgebouwd, in verschillende technieken. Thema’s als macht, verleiding, religie en erotiek gaf hij een belangrijke plaats hierin. Uitleg over zijn werk gaf hij zelden tot nooit. Wel wist hij precies wanneer een werk ‘af’ was, of zoals hij het zelf zei: ‘als het zieltje erin zat’.

Deze speciale editie van Care to Dance? is zeer interessant voor mensen die aandacht hebben voor mensen met de ziekte van Parkinson zoals mantelzorgers, maar zeer zeker ook voor professionals als therapeuten en artsen. De toegang is gratis na aanmelding via e-mail: caretodance2014@gmail.com of telefonisch: 06-27344027.

Foto: Rachel Cherry