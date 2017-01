Ger I (Van der Sterren) Sjtadsprins va Gebrook.

In een uitverkochte gehoorzaal van Kasteel Hoensbroek is Ger van der Sterren

op zaterdag 14 januari tijdens een sprankelende show geproclameerd tot

Sjtadsprins Ger I va Gebrook, de nieuwe heerser over ’t Breuker Narreriek.

Namens Sjtadsvastelaovesvereniging CCH Gebrook nodigde de Knatsjgekke

Heudjeshieër de gasten uit voor het Wonderbaarlijk Thieëteskesfieës in het Breuker

Wonderland. Dit feest vond plaats in een tot in de puntjes gedecoreerde en

bomvolle gehoorzaal. Het feest kon echter pas gevierd worden nadat de verdwenen

elf regels waren terug gevonden. Deze Breuker musicalversie van het welbekende

verhaal van Alice in Wonderland ontstond naar een idee van Rachelle Linssen. Meer

dan 50 vrijwilligers, van jong tot oud, zijn maanden druk in de weer geweest met

het schrijven van teksten, maken van decoraties en kostuums, inzingen van liedjes

en repeteren van teksten en spel. De zangpartijen werden opgenomen in de studio

van Bryan Stelten en de regie was in deskundige handen van Maurice van Straten.

Al deze disciplines vormden samen een wervelende show die leidde tot de

presentatie van de nieuwe Sjtadsprins Ger I.

Ger is 32 en viert 30 januari zijn 3×11 jarig jubileum. Hij is getrouwd met Karien en

heeft twee jonge dochters: Elin en Iris. Ger is zoon van mam Wilma en pap Ger die

in 2014 is overleden. Ger is geboren en getogen in de “voorstad va Gebrook”;

Treebeek en is het kleine broertje van Saskia en Ingrid. In zijn jonge jaren vierde

Ger carnaval in het Chalet in Treebeek waar z’n vader oud-prins was en ook andere

familieleden jarenlang betrokken zijn geweest bij de vereniging. Ger woont met

zijn gezin aan de Korteweg in Mariarade. In het dagelijks leven is hij Manager

Control en Inkoop bij de Meander Groep. Op de achtergrond is hij betrokken bij

The Read Shop van Karien. Vastelaovend viert Ger al jaren met de groep “Ummer

te laat”. Samen trekken ze elk jaar mee met de Breuker Vastelaovesoptoch. Zijn

conditie houdt hij op peil bij de basketbal veteranen en op de racefiets. Daarnaast

is Ger van jongs af aan actief bij Scouting St. Willibrordus in Treebeek, eerst als lid,

later staflid en sinds een aantal jaar voorzitter.

Wie Sjtadsprins Ger I wil feliciteren, is van harte welkom op zondag 22 januari

tussen 18.33 uur en 20.11 uur op de Prinsenreceptie in Kasteel Hoensbroek.

Foto’s CCH Gebrook en Foto Vroemen