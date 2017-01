Sporthal Kaldeborn wederom decor voor geslaagd squashtoernooi.

redactie van Parkstadactueel |

Afgelopen zondag 15 januari 2017 stond in Heerlen het traditionele Oliebollen toernooi op het programma. Het toernooi waar zowel squash, tennis als badminton werden gespeeld was wederom een succes.

Daar waar buiten het kwik tegen het vriespunt liep was er in sporthal Kaldeborn genoeg warmte te vinden. 55 spelers, verdeeld over squash, tennis en badminton, maakte hun weg naar de banen voor het traditionele nieuwjaarstoernooi. Het squashtoernooi was als vanouds het best bezet. Verdeeld over twee niveau’s streden de spelers eerst in een poule systeem waarna er middels kruisfinale’s een beslissing moest komen.

Bij de licht gevorderden was het Mitchell Spork die in de finale te sterk was voor debutant Laurens Verkoijen. Met een unanieme 3-0 was Spork de sterkste van de middag in zijn categorie. In de troostfinale namen Rob Willigenburg en Eric Janssen het tegen elkaar op. Willigenburg bleek iets te sterk waardoor hij aan de haal ging met de derde plek.

Bij de gevorderden ging de finale tussen Thomas Stukstette en Maurice Moonen. De twee troffen elkaar eerder al in pouleverband. Toen was Moonen te sterk met 2-0. In de finale moesten beide heren tot het uiterste gaan. Een vijfsetter (3-2) gaf uiteindelijk de doorslag waardoor Stukstette met de eerste plek ervandoor ging. De troostfinale was een prooi voor routinier Harry Driessen. Hij versloeg Roy Senden.

Het toernooi sloot zichzelf af met een drankje en een buffet voor de spelers. Organisator Maurice Rameckers vatte het toernooi kort samen; “Het blijft altijd een flinke klus om alles op poten te zetten, maar we kunnen wederom terugkijken op een geslaagd toernooi”.