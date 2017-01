16 februari – KSO in Rodahal.

Donderdag 16 februari om 20.11 uur start in de Rodahal het in Limburg wereldberoemde KSO- Vasteloavendskonzeët, onder verbale regie van d’r sjpassminister Fer Kousen. Het met humor doordrenkte topconcert van het Kerkraads Symfonie Orkest is een ‘must’ voor iedereen die actief of passief van carnaval houdt, of gewoon een oergezellige avond met gekende en verrassende muzikale highlights wil beleven. Garant daarvoor staat naast het KSO, onder leiding van dirigent Manon Meijs en opperstal spreekmeester Fer Kousen, dit jaar ook sopraan Carla Maffioletti.

Wie de happening wil bijwonen moet snel zijn want de kaarten van het Vasteloavendskonzeët gaan actueel als warme broodjes over de toonbank.

Entreekaarten kosten 20 euro en zijn te koop bij boekhandel Deurenberg, Marktstraat 23 Kerkrade, kapsalon Maré, Akerstraat 57, Kerkrade-West of via e-mail: vriendenkring@k-s-o.nl of penningmeester@k-s-o.nlo.a. of de kassa van Parkstad Limburg Theaters: 045- 571 6 07.