A Tribute To David Bowie FT. Local Artist bij de Oefenbunker Landgraaf.

Vrijdag 20 januari

21:00 uur

A Tribute To David Bowie FT. Local Artist

Het is alweer een jaar geleden dat David Bowie vrij onverwacht overleed, maar zijn legende leeft voort! Om dat te vieren brengt de crème de la crème van de lokale scene een puik eerbetoon aan de veelzijdige artiest. Negen verschillende formaties graaien gretig in zijn uitgebreide nalatenschap.

De grote hits, wat obscuurder materiaal, in welk jasje zal het verschijnen? Glamrock? Soul? Singer-songwriter? Artrock? Disco? Het kan echt alle kanten op gaan. Komt Major Tom nog even langs? Staat The Thin White Duke op de gastenlijst? En zou de geest van Ziggy Stardust rondwaren? Het zal hoe dan ook een feest der herkenning zijn.

Kom naar de Oefenbunker voor een gezellig avondje en geniet van de vele mooie namen voor een heel zacht prijsje!