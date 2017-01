Nieuw onderkomen voor Parksjtad in Transitie (PIT)

Callie Steijaert |

Op zaterdag 28 januari aanstaande verricht wethouder Jordy Clemens van de gemeente Heerlen om 12.00 uur de officiële opening van de nieuwe locatie voor Parksjtad in Transitie (PiT) aan de Mijnzetellaan 2 te Heerlen. PiT, waarvan het Repaircafé Parkstad Limburg, Werkgroep Permacultuur en de werkgroep Groene Kanteling deel uitmaken, zet zich al jaren in voor een samenleving waarin duurzaamheid en diversiteit de hoogste prioriteit hebben.

Idee

Het idee achter Parksjtad in Transitie is gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. De deelnemers hebben een ambitieus doel: de eigen omgeving -stad, wijk, dorp of streek- voorbereiden op de combinatie van afnemende beschikbaarheid en gebruik van fossiele brandstoffen en de gevolgen van de klimaatcrisis. Het motto van eeuwige groei en alles overheersende marktwerking houdt niet langer stand.

Sociale factor

PiT staat voor een duurzame, veerkrachtige samenleving met oog voor een toekomst waarbij het accent op welzijn voor iedereen ligt. Samenwerking, duurzaam, lokaal en circulair zijn dé steekwoorden voor PiT. “Dit komt bv. tot uiting in lokale voedselproductie, milieuvriendelijke vormen van mobiliteit, het gebruik van groene stroom, het uitbannen van gas als energiebron, het beperken van energieverbruik, circulair gebruik van grondstoffen en hergebruik en reparatie van spullen”, aldus Leo de Groot voorzitter. Hierbij zijn samenwerking en samenspraak altijd belangrijke verbindende, sociale factoren.

Lobbyen

Het werken aan de totstandkoming van permanent onderdak voor PiT in de brede maatschappelijke voorziening (BMV) van Sam-Sam heeft in totaal 2,5 jaar geduurd. Het uiteindelijke succes is mede te danken aan de hulp van de partners van Sam-Sam Heerlen, zoals o.a. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken, Alcander en de gemeente Heerlen. De ingebruikname van de nieuwe behuizing op zaterdag 28 januari wordt dan ook goed gevierd.

Grootse opening

Op zaterdag 28 februari opent PiT om 10.00 uur voor alle belangstellenden de deuren van de nieuwe locatie. Om 12.00 uur zal wethouder Jordy Clemens de officiële opening verrichten. Verder is er van 10.00 uur tot 13.00 uur Repair Café waar kapotte spulletjes die door bezoekers kunnen worden meegebracht, worden gerepareerd. Daarnaast zijn er leuke activiteiten zoals: een demonstratie van een 3D printer, verkoop van huisgemaakte producten, Cathy met natuureducatie voor de jeugd (uilenballen!) en haakwerk van Els. Ook de lokale cultuur en kunst komen aan bod: een optreden van de eerste jeugdstadsdichter van Heerlen Ricardo Frederiks, een portrettekenaar en niemand minder dan de zanger en verteller Paul van Loo. De dag sluit om 16.00 uur.