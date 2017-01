Per 1 januari is Perfect Brandpreventie SBB erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij in de toekomst mbo-studenten, vmbo-leerlingen en leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs mogen begeleiden in een leerwerktraject. Daarmee bieden wij jongeren de kans zich doelgericht te ontwikkelen en een voorsprong te pakken op de arbeidsmarkt en onszelf de mogelijk om met jong enthousiast talent door te groeien.