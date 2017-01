Met trots delen wij jullie mede dat Plus Winnubst is de Hoofdsponsor is van het LVK Heerlen 2017.

Het organiseren van het LVK 2017 is een unieke kans voor Heerlen. Door de inzet van een grote groep mensen zal niet alleen het evenement LVK maar ook Heerlen de nodige aandacht krijgen. Nicole en Bram Winnubst hebben derhalve besloten om dit te ondersteunen door als hoofdsponsor, met hun twee PLUS Supermarkten, zich aan dit grootse evenement te verbinden

www.plus.nl/Winnubst

Van Weerden Poelmanstraat 47A, Heerlen

De Doom 3, Heerlen

www.facebook.com/LVKHeerlen2017