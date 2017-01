VluchtelingenWerk Nederland presenteert ‘Actieplan veilige routes’.

Europa doet er alles aan om te zorgen dat vluchtelingen nooit onze grens bereiken. Vluchtelingen sterven nu op de Middellandse Zee of zitten in erbarmelijke omstandigheden in Griekse en Turkse kampen en kampen in de regio, omdat landen barrières opwerpen en hun verantwoordelijkheid doorschuiven.‘Actieplan voor veilige routes voor vluchtelingen’. VluchtelingenWerk Nederland biedt niet alleen een alternatief, maar toont de mogelijkheden waartoe de overheid juridisch, maar ook menselijk gezien toe verplicht is”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Op de vlucht Op dit moment zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Deze mensen hebben veiligheid en bescherming nodig. 86% van hen ontvlucht het conflict naar een buurland. Zij leven onder mensonterende omstandigheden en worden blootgesteld aan uitbuiting en fysiek geweld. Vluchtelingen die proberen door te reizen naar Europa, zijn overgeleverd aan mensensmokkelaars. In 2016 kwamen meer dan 4.700 mensen om bij een poging om Europa te bereiken. Daarmee is de buitengrens van Europa de dodelijkste ter wereld geworden.

www.verenigingvluchtelingenwerk.nl

Foto aktie VVN