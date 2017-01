Wereldpremière ‘Bergdorpje Vijlen’ van Landgravenaar Roel Willems opent Dutch Mountain Film Festival

Van onze cultuurredactie |

Van 10 t/m 12 februari zet het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) voor de zevende keer de bergfilm en liefde voor het landschap uitgebreid in de schijnwerpers. Voor het eerst opent het festival met een wereldpremière: ‘Het Bergdorpje’ van Roel Willems uit Landgraaf over het leven in de Limburgse heuvels.

Meer dan 40 adembenemende, humoristische en indrukwekkende internationale films vormen het DMFF Filmprogramma. In het programma ook achttien Nederlandse premières waaronder de wereldpremière: ‘Het Bergdorpje’. Deze documentaire van de Limburgse filmmaker Roel Willems laat zien hoe de inwoners van het enige bergdorpje in Nederland worstelen met leefbaarheid en het behouden van tradities. Een andere primeur is DMFF Extreme: films over de uitersten van de bergsport. Daarnaast brengt het DMFF Nepal onder de aandacht. In samenwerking met het Kathmandu International Mountain Film Festival (KIMFF) zijn enkele films met een Nepalees thema te zien, naast vier recente prijswinnaars van het KIMFF. Zoals ‘Lama La’ een roadmovie over een boeddhistische monnik die tijdens de burgeroorlog een maoïstische guerillastrijder op zijn pad vindt. Authentieke bergcultuur, spectaculaire beklimmingen, alarmerende natuurverschijnselen en inspirerende avonturiers: dat is het DMFF.

Het motto van deze editie van het DMFF is geïnspireerd op Alexander von Humboldt. ‘Waar we niet van houden, zullen we nooit beschermen’. En juist nu hebben we een generatie nodig die weer bewondering heeft voor de natuur. Daarmee is het werk van de 19de-eeuwse wetenschapper en bergbeklimmer opnieuw van groot belang gezien onze omgang met de aarde in een tijd van klimaatveranderingen. Het gaat daarbij niet alleen over het landschap, maar ook over de unieke cultuur van de bewoners van de meest afgelegen en hoge plekken op aarde.

Tentoonstellingen over het landschap

Naast het filmprogramma presenteert het DMFF verschillende tentoonstellingen waarin het landschap centraal staat. Klimmer en fotograaf Paul Lahaye heeft opnieuw de DMFF Foto-expositie georganiseerd. Drie gerenommeerde fotografen belichten elk een heel ander aspect van het landschap in de bergen. Dit jaar zijn dat de Nederlandse fotografen Rogier van Rijn (skiën), Frank Husslage (berglandschappen) en Sloveen Peter Gedei (speleologie). In SCHUCNK* Glaspaleis zijn tot 26 februari 2017 twee installaties te zien met de bergen als thema. Met ‘Very far, very far’ nemen Persijn Boersen en Margit Lukács de bezoeker via diverse media mee de natuur in. ‘Ice age; renewing a landscape’ van Robert Roelink gaat over de noodzaak de natuurlijke omgeving te beschermen. Ook zullen de beste inzendingen van de Facebookfotowedstrijd te zien zien tijdens het DMFF.

Cultureel en sportief randprogramma

De zevende editie van het DMFF biedt naast bergfilms en bergfoto’s en de uitreiking van film- en fotoprijzen een cultureel, sportief en culinair randprogramma. Koen Geurts (filmmaker, appbouwer en docent visuele communicatie bij Zuyd Hogeschool) en Joos Philippens (verantwoordelijk voor journalistieke innovatie bij De Limburger) verzorgen een workshop vloggen in de bergen. Daarnaast zijn er workshops slacklinen en stopmotion (voor kinderen). Onder leiding van journalist en televisiepresentator Aart Zeeman vindt een discussie plaats over ‘Dodelijke onderschatting’. Voor de kinderen is er zaterdagmiddag een programma met klimmen, kampvuur en vele andere binnen- en buitenactiviteiten. Na twee dagen films staat zondag 12 februari de unieke Bergrun in Bergdorpje Vijlen op het programma. Een estafetteloop met onderweg de langste klim van Nederland. De duurzame IBA klimroute wordt geopend, er is een high altitude camping, bezoekers kunnen fietsen of highlinen en er is heerlijk Bergsteigeressen. Kortom, alle reden voor een korte vakantie daar waar de bergen beginnen.

Het hele programma van het DMFF 2017 is te vinden op www.dmff.eu.

