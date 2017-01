DAVID BOYSEN VERLAAT RODA JC PER DIRECT.

Roda JC heeft per direct afscheid genomen van David Boysen. De aanvaller en club hebben met wederzijds goed vinden het contract ontbonden.

David Boysen kwam afgelopen zomer over van Brøndby IF en speelde gedurende dit seizoen in 13 duels mee voor de Kerkraadse Eredivisionist. Hierin was hij éénmaal trefzeker.

Technisch Directeur Ton Caanen: “In goed onderling overleg zijn we tot de conclusie gekomen om het contract met David te ontbinden. Uiteraard wensen wij hem veel succes toe met de volgende stap in zijn carrière.”