FARSHAD NOOR VOOR EEN HALFJAAR NAAR SC CAMBUUR.

redactie van Parkstadactueel |

Roda JC heeft met SC Cambuur overeenstemming bereikt over de verhuur van Farshad Noor. De 22-jarige middenvelder speelt het komende halfjaar in de kleuren van de club uit Friesland.

Noor kwam in de zomer van 2015 over van Jong PSV en speelde in zijn eerste seizoen voor Roda JC 12 competitiewedstrijden. Dit seizoen kwam hij tot 14 optredens in de

hoofdmacht.

Foto Lucho Carreno