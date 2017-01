GROENE STER LOOT DESO IN ACHTSTE FINALE DISTRICTSBEKER.

Vanavond heeft de KNVB in Haelen de loting verricht voor de achtste finales (5e ronde) van de KNVB beker van het district Zuid II, waarna aansluitend is doorgeloot tot aan de finale. Net als vorig seizoen vond er bij de loting geen scheiding plaats tussen de ploegen uit Noord en Zuid, waardoor alle overgebleven 16 clubs aan elkaar gekoppeld konden worden. Voor Groene Ster bracht de loting een thuisduel op tegen medehoofdklasser DESO/Van der Horst, waarna bij winst in de kwartfinale wederom een thuisduel wacht tegen de winnaar van het bekerduel Sportclub Irene – Winnaar Kwiek Venlo-ZSV. De beide finalisten én de halve finalisten mogen het seizoen erna deelnemen aan de KNVB beker voor profs.

5E RONDE (ZONDAG 5 MAART 2017)

A OSS’20 – Gemert B Sportclub Irene – Winnaar Kwiek Venlo-ZSV (22-01-17) C Weltania – Deurne 2 D Someren – Chevremont E Groene Ster – DESO/Van der Horst F De Ster – HVCH G Blauw Geel’38/JUMBO – Haelen H—– SV Meerssen – Sportclub Susteren

KWARTFINALES (MAANDAG 17 APRIL)

1 Winnaar C – Winnaar D 2 Winnaar A – Winnaar H 3 Winnaar G – Winnaar F 4 Winnaar E – Winnaar B

HALVE FINALES

A Winnaar 4 – Winnaar 2 B Winnaar 1 – Winnaar 3—

FINALE (ZONDAG 21 MEI 2017)