Grote veranderingen Maastrichts Mooiste.

redactie van Parkstadactueel |

Tijdens de sponsorbijeenkomst op donderdagmiddag 19 januari 2017 heeft de organisatie van Maastrichts Mooiste bekend gemaakt dat er behalve verbeteringen aan het evenement, diverse andere grotere vernieuwingen komen op korte termijn. Onder andere een nieuwe naam- en hoofdsponsor, een nieuwe huisstijl, een nieuw logo, een nieuwe website en uitbreiding van een eendaags evenement naar een heel weekend.

Maastrichts Mooiste mag met trots mededelen dat Univé Verzekeringen de komende jaren naam- en hoofdsponsor van Maastrichts Mooiste zal zijn. De evenementennaam wordt dan ook omgedoopt tot Univé Maastrichts Mooiste. De organisatie is dan ook zeer verheugd dat de landelijke verzekeraar zich voor de komende jaren zal verbinden aan Maastricht Mooiste. Univé zet zich in voor een gezonde samenleving en daarbij vormt sporten een belangrijk onderdeel. “Wij zijn trots dat we met ons groene hart zo’n sportief evenement als Univé Maastrichts Mooiste kunnen supporten” aldus Univé Verzekeringen. Als verzekeraar voor meer dan vier miljoen Nederlanders stimuleert Univé mensen om meer te gaan sporten. Univé Maastrichts Mooiste sluit goed aan bij deze missie. Ook de komende jaren zal Univé Maastrichts Mooiste doorgaan met het stimuleren van onder andere scholieren om te gaan sporten middels de kinderloop en de studentenloop.

Dankzij deze nieuwe sponsor is de organisatie in staat om het evenement verder te verbeteren en uit te breiden. Vol trots werd het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl gepresenteerd. Ook werd er al een ‘sneak peek’ van de nieuwe website gegeven die binnenkort live gaat. Tevens werd er uitgebreid gesproken over de uitbreiding naar een heel loopweekend.

In het weekend van 9, 10 en 11 juni zal Univé Maastrichts Mooiste aftrappen met de Univé Maastrichts Mooiste City Centre Trail op vrijdagavond. Op zaterdag is het de beurt aan de wandelaars die over speciaal uitgezette routes afstanden van 7,5 tot 30 km kunnen wandelen. Routes zullen gaan langs de mooiste plekken in het centrum en de meeste onbekende paadjes in het omliggende natuurgebied. Op zondag zal het reguliere hardlooponderdeel gehouden worden.

Univé Maastrichts Mooiste City Centre Trail

Tijdens de Univé Maastrichts Mooiste City Centre Trail krijgen de deelnemers de kans om de mooiste plekken van Maastricht op een nieuwe manier te verkennen. Er is een parcours uitgestippeld waarbij er gerend wordt langs onontdekte plekjes, steegjes en bijzondere gebouwen zoals bioscopen, het Bonnefantenmuseum, de Tapijnkazerne, het stadspark en andere bijzondere gebouwen. Deze locaties worden de komende maanden één voor één bekend gemaakt.

Wandelen

Ook voor de niet hardlopers biedt Univé Maastrichts Mooiste iets. Liever niet rennen maar lopen? Dan kan er gekozen worden voor de wandeltocht. Tijdens de wandeltocht lopen de deelnemers door de mooiste straatjes in het centrum en kunnen ze genieten van de mooie natuurgebieden net buiten de stad.



Voor extra informatie of visuals: 043-203 0016 / 06-27336731 of info@maastrichtsmooiste.nl