Informatiebijeenkomst over Buurtsteun en We Helpen    Heerlerheide-Passart.

Callie Steijaert |

Op donderdag 26 januari vindt een informatiebijeenkomst plaats over Buurtsteun en We Helpen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum de laurier , Laurierstraat 76 van 14.00 – 15.30 uur.

Aan deze bijeenkomst werken verschillende organisaties mee.

Buurtsteun Heerlerheide-Passart en Buurthulp Baanbrekend Werk

Digitaal Trapveld Carisven & knoppenwinkel Alcander

Sociaal Buurt Team

en de Katholieke Bond van Ouderen

Zij informeren u over de mogelijkheden in onze buurt om steun te vragen en om elkaar steun te bieden. Buurtsteun is elkaar helpen! Bij kleine klusjes in en om het huis, bij boodschappen , administratieve ondersteuning & wegwijs maken in voorzieningen en regelingen, bij vragen over de computer , tablet of de smartphone.

Op deze bijeenkomst wordt ook informatie gegeven over de mogelijkheden van internet om steun te vragen en aan te bieden via de website We Helpen. Deelname is gratis, de koffie staat klaar!

Nieuwsgierig ? Meldt u dan aan voor woensdag 25 januari: dat kan telefonisch bij buurtcentrum De laurier, tel 045-5210402 of per e-mail : ehoogenboom@alcander.nl