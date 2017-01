Kerkraadse diva zingt zondag in Theater Aachen .

Ton Reijnaerts |

Zaterdag 14 januari glorieerde sopraan Savelsbergh tijdens het nieuwjaarconcert van het Kerkraads Symfonie Orkest. Zondag a.s. is de Kerkraadse diva te bewonderen in Theater Aachen tijdens de première van Puccini’s operatrilogie Il trittico.

De drie gecombineerde eenakters Il tabarro, Suor Angelica en Gianni Schicchi zijn de laatste afgeronde opera’s van Giacomo Puccini. theater. De Kerkraadse diva Kim Savelsbergh vervult een van de hoofdrollen.

De oorspronkelijke première van de operatrilogie was op 14 december 1918 in de Metropolitan Opera in New York. Puccini stond er op dat de eenakters gezamenlijk werden uitgevoerd, en was furieus wanneer de triptiek gescheiden werden. Dat is tegenwoordig niet ongebruikelijk, het kan zelfs gebeuren dat een van de drie gecombineerd wordt met een andere opera van een andere componist, iets wat Puccini nog vreselijker vond.

Als geheel is Il trittico dan ook goed uitgebalanceerd. Il tabarro (De mantel), is tamelijk donker en somber, gevuld met geweld en broeierigheid, en alles wat zo kenmerkend is voor het verisme. Suor Angelica, Puccini’s persoonlijke favoriet is een opbeurende vertelling over religieuze verlossing. Gianni Schicchi, de laatste van de drie, is het populairst; het is een komedie vol cynisme over hebzucht en complotten, die samengaan met de verdeling van een erfenis. Regisseur Mario Corradi die in Theater Aachen eerder garant stond voor de succesvolle enscenering van Luisa Millar en Tannhäuser is erin geslaagd om een spannende en geslaagde verbinding te creeeren tussen de drie kort opera’s. Het Sinfonieorchester Aachen onder leiding van dirigent Kazem Abdullah en de koren Opernchor Aachen en Extrachor Aachen geven de trilogie extra kracht en impact. De voorstelling start om 15.00. Om 14.30 is er een inleiding in de fraaie spiegelfoyer van Theater Aachen

Il Tritico is ook nog te zien op 1, 5 en 8. februari, 3 en 11 maart, 12. april en 25 mei.

Meer informatie: www.theateraachen.de