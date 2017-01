redactie van Parkstadactueel |

STEUN PAUL&LEO en MISERABEL !!! Vandaag, 20 januari, staan deze Heerlense artiesten in de halve finale van het LVK.

Miserabel (Wat is dat lekker!) is nummer 46; Paul&Leo (Sjtumme!) hebben nummer 58. Stem dus allemaal op liedje nummer 46, nummer 58 en één ander nummer!

Stemmen kan op vrijdag 20 januari tussen 20u en 20u30 en op zaterdag 21 januari tussen 16u00 en 16u30.

Om te stemmen stuurt u een sms bericht naar 4422 en stem bijvoorbeeld LVKspatie46spatie58spatie60. In dit voorbeeld stemt u op liedje 46, 58 en 60. Gebruik alleen het woord ‘LVK’ voor het eerste liedje en voer een spatie in tussen alle nummers.

Als u liever belt kan dat ook. Bel naar 0909 202 70 30.

Kijk voor meer informatie over de halve finalisten en de steminstructie op www.lvk.nl

Foto’s Lucho Carreno