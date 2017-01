The man comes around ( Johnny Casch) concert bij Cultuurhuis Heerlen

The man comes around ( Johnny Casch)

Concert

20 januari

tijd 20.00 uur

entree: € GRATIS

The Man Comes Around speelt nummers van Johnny Cash in een minimale bezetting. De nadruk ligt op the American Recordings maar daarnaast passeren ook songs uit andere perioden de revue. Sinds kort is het duo, Maurice Hermans op slidegitaar en Marcel van der Heyden gitaar en zang, aangevuld met de ritmes van Hans Keuls op snare, bass en high-hat. Dit geeft ruimte voor experiment maar ook de mogelijkheid om juist minder te doen; ‘more is less’ als het ware … laat je maar verrassen!

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Lucho Carreno