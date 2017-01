Voetballiefhebbers opgelet! Paasweekend naar de Premier League SOUTHAMPTON – MANCHESTER CITY.

Voetballiefhebbers opgelet! In het Paasweekend bezoeken we de Premier League weer en gaan naar de wedstrijd SOUTHAMPTON – MANCHESTER CITY met overnachting en een dagtocht LONDEN!

Wil je met heel veel andere voetbalgekken uit Limburg genieten van de sfeer van een Premier League wedstrijd en op zondag lekker sightseeing in Londen? Reis is incl. vervoer per luxe touringcar, overtocht, ticket zitplaats achter doel, overnachting met ontbijt in Hotel Ibis Budget Southampton (gratis WIFI), hele dag vrije tijd in Londen en reisbegeleiding door Morrizz. Opstapplaatsen Heerlen en Geleen. Prijs volwassene €249 en €219 voor kinderen t/m 17 jaar. Ideaal als teamuitje, mannenweekend of samen met de vaders en kids van je voetbalteam.