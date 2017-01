22 januari ” Germaine en Trio de Janeiro ” – concert in het cultuurhuis Heerlen

redactie van Parkstadactueel/Cultuurhuis heerlen |

Zondag 22 januari

Germaine en Trio de Janeiro- concert

14:30

Toegang gratis

‘Vintage-onthaast’ muziek door:

Germaine Sijstermans: klarinet en basklarinet

Frans Boon: accordeon

Jo Dautzenberg: gitaar

Wim Kleinen contrabas

In de eerste helft van de 20ste eeuw domineerde in de lichte muziek de romantiek.

Het middel om te ontsnappen aan het harde bestaan.

Al of niet onbereikbare liefdes, witte stranden en verre tropische landen werden bezongen.

Kortom men leed met veel plezier aan ‘Fernweh’.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html