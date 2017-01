GROENE STER ONTVANGT KOPLOPER BLAUW GEEL’38

Als de veldomstandigheden het toelaten staat komende zondag de herstart van de competitie voor de deur als Groene Ster op het eigen sportpark Pronsebroek koploper Blauw Geel’38/JUMBO ontvangt. Na de verwachte afgelasting van vorige week bij Nuenen (duel wordt ingehaald op zondag 5 maart) zal Groene Ster de tweede seizoenshelft goed uit de startblokken willen komen. Daarvoor zullen de groen-witten vol aan de bak moeten tegen de Veghelse lijstaanvoerder. Uit de sterke thuisreeks van voor de winterstop, waarin Groene Ster uit de laatste vijf thuisduels 13 punten wist te verzamelen, zal voldoende vertrouwen moeten worden geput om ook de sportieve uitdaging met Blauw Geel’38 aan te gaan. Daar waar de ontmoeting Groene Ster – Blauw Geel’38 in het vorige seizoen nog in de onderste regionen werd afgewerkt, hebben de Veghelaren zich dit seizoen naar de koppositie gemanoeuvreerd. De ploeg van de nieuwe trainer Niels van Casteren wist in de eerste seizoenshelft alle thuisduels in winst om te zetten, iets wat ook Groene Ster moest ondervinden toen op de tweede speeldag in Veghel een kleine nederlaag (1-0) moest worden geslikt. Blauw Geel’38 zal zondag in Heerlerheide geen fout willen maken. Groene Ster zal willen voortborduren op het laatste thuisduel van 2016 toen hoogvlieger Quick in een sterke wedstrijd met 2-1 werd verslagen. Aanstaande zondag zullen beide teams weer voor het hoogst haalbare strijden zodra de Osse arbiter Bilal Sahiner om 14.30 uur voor de aftrap van de tweede seizoenshelft zal fluiten.