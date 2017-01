Internationale wedstrijd DIAC kunstwielrijden in Heerlerheide Zaterdag 28 januari in sporthal de Varenbeuk met tientallen sporters.

Callie Steijaert |

Op zaterdag 28 januari organiseert KWV De Heidebloem haar jaarlijkse internationale wedstrijd DIAC in sporthal de Varenbeuk op Heerlerheide. Ook dit jaar zullen tientallen sporters uit meerdere landen strijden om de winst. Vrijwel alle disciplines (enkel, duo, vierer en eenwiel,) zullen te zien zijn. Vanaf 11 uur bent u allen van harte welkom om dit mooie toernooi te aanschouwen in sporthal De Varenbeuk, Hei Carisborgweg 19 te Heerlen. Entree is gratis.

Wilt u meer informatie of wilt u een keer een training bijwonen? Mail dan naar info@kwvdeheidebloem.nl.

Kunstwielrijdersvereniging De Heidebloem met domicilie in Heerlerheide is de enige vereniging in Nederland die indoorcycling beoefent. Indoorcycling bestaat uit kunstwielrijden en cyclobal. De heidebloem bestaat al sinds 1908, en heeft in die tijd o.a. door de deelname aan vele EK’s en WK’s nationaal een goede naam opgebouwd, Zij zijn dan op ook graag geziene gasten, mede ook dank zij de sympathieke uitstraling die zij overbrengen, bij het sportieve kunstwielrijden.

Foto Callie Steijaert