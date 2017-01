RD4 – Inzameling gft-afval weer hervat

Met ingang van maandag 23 januari 2017 wordt het gft-afval weer ingezameld. De gft-container kan weer worden aangeboden op de inzameldagen zoals op de afvalkalender aangegeven.

In verband met de nachtelijke vorst kan het gft-afval nog steeds vastvriezen in de container. Om te voorkomen dat containers slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet kunnen worden geledigd is het aan te raden het gft-afval van te voren met een schep los te steken. Het is helaas niet mogelijk om in deze gevallen terug te komen voor een extra lediging.

Foto RD4