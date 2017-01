Prins Willem 1 ( Hulshof )nieuwe heerser van CV Carboon & Damesgarde de Boontjes.

redactie van Parkstadactueel |

Prins Willem 1 ( hulshof) en Jeugdprins YORAN 1 ( Brouwer) tot nieuwe heersers van CV Carboon&Damesgarde de Boontjes.

Nadat president Perino de avond had geopend kon het programma van start gaan.

Eerst werd de orde van verdienste uitgereikt en dit jaar ging deze orde naar niemand minder dan Huub Minten, Huub trekt ons al 1×11 jaar met de optochten door de straten van Groot Genhei en Landgraaf.

Hierna was het moment aangebroken om afscheid te gaan nemen van onze jubileums jeugdprinses Angelica de eerste. Na het aftreden werd er een kist naar binnen gereden en hier bleek de eerste jeugdprins in het bestaan van cv carboon in te zitten. Niemand minder dan jeugdprins Yoran 1. Nadat Yoran was aangekleed tot jeugdprins stonden de eerste artiesten al te popelen om op te gaan treden. Dit was Tirol sound. Na het spetterende optreden was het de beurt om afscheid te gaan nemen van onze jubileumsprins Ron 2e, nadat Ron iedereen had bedankt werden de versierselen van Ron afgenomen en kon hij verder gaan als oud prins Ron de 2e.

Het was tijd voor de finale van de avond wie zou de opvolger worden van Ron de 2e er was al veel gespeculeerd maar het moment was echt aangebroken. Er werd een soort van bal met hierin 800 lampjes de zaal in gereden, na het aftellen van 11 naar 0 kwam de nieuwe prins van cv carboon&damesgarde de boontjes te voorschijn. Het bleek prins Willem 1 ( Hulshof) te zijn. Geen onbekende in het verenigingsleven bij cafe-zaal d’r bok.

Nadat Willem aangekleed was tot een waardig prins en prins willem 1e zijn proclamatie had voorgelezen was het de beurt aan niemand minder dan La Bamba op de zaal op de kop te zetten.

Dit optreden was het laatste officiële gedeelte van de avond en er werd nog tot in de vroege uurtjes doorgefeest.

Foto’s Lucho Carreno