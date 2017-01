EHC/Heuts behaalt belangrijke overwinning bij Gemert.

redactie van Parkstadactueel |

EHC/Heuts is het nieuwe jaar met een 0-1 overwinning bij Gemert sterk begonnen. Een mooie treffer van Lars Gulpen diep in de tweede helft was voldoende voor de rood witten om de punten mee naar Zuid-Limburg te nemen.

Gemert had het moeilijk met het stugge verzet van EHC/Heuts. De thuisploeg speelde in een laag tempo en was slordig in de passing waardoor de zwart witten nauwelijks mogelijkheden kregen. EHC/Heuts speelde gedisciplineerd en goed georganiseerd, maar wist ook niet zo heel veel gevaar voor het Gemertse doel te stichten. Enkele minuten voor rust lijkt EHC/Heuts op voorsprong te komen, maar de paal verhindert dat.

Na de rust blijft het spelbeeld ongewijzigd. Gemert heeft een licht veldoverwicht, maar komt niet tot kansen. In het laatste kwart komt het duel pas goed op gang. Doelman Rik Klijn treedt attent op als Youri van Brussel hem van dichtbij test. Gemert gaat meer op de aanval spelen en probeert de drie punten in eigen huis te houden. EHC/Heuts laat het echter niet zover komen. Op een fraai schot van Lars Gulpen heeft doelman van Ommeren het nakijken. De voorsprong komt niet meer in gevaar, ook al omdat Coen Brouwers namens Gemert zijn tweede gele kaart incasseert. In Gemert willen ze deze wedstrijd snel vergeten, bij EHC/Heuts duidelijk niet.

Door dit resultaat stijgen de mannen van trainer Paul Meulenberg weer een plaats op de ranglijst. Doordat de onderste vier ploegen allemaal puntverlies leden, is er weer een beetje meer afstand genomen van die gevaarlijke degradatiestreep. Dit resultaat moet de ploeg ook weer het nodige vertrouwen geven voor de komende wedstrijden. Mooi is ook dat de lang geblesseerde Jesse Wijnen terug is en in de 2e helft speelminuten heeft gemaakt.

Foto Ehc/heuts