Karlsfest in Aachen: Karlswurst, Grünkohleintopf en Reichsäpfel Middeleeuws spektakel in Akens gemeentehuis.

Ton Reijnaerts |

Zondag 29 januari wordt in Aachen het zogenoemde Karlsfest geviert. Het Karlsfest is een eerbetoon aan Kaiser Karls (Karel de Grote). De keizer van het Avondland overleed 1203 jaar geleden in zijn geboortestad en woonplaats Aachen.

De dag begint om 10.00 met een door de Akense bisschop Helmut Dieser opgedragen H. Mis in de Akense Dom. De Dom van Aken werd zoals zo veel gebouwen in Aken gebouwd onder regio van Karel de Grote. Aan de H. Mis nemen ook delegaties uit Reims en Naumburg deel. Aansluitend vindt in de Krönungssaal van het Aachener Rathaus een korte ontvangst plaats. Vanaf 11.00 vindt er in het Akense raadhuis een middeleeuws gebeuren plaats. Van de partij zijn o.a. de Öcher Duemjroefe, die Limburger Ritterschaft, Arnd Jansen met zijn valken, goochelaar Jeremias en de Aachener Aixtra-Fleischer, die o.a. de beroemde Karlswurst en Karls-Reichsapfel als dessert aanbieden. Ook het oude en nieuwe Ratssilber van de stadt Aacehn wordt tentoongesteld. Het Aachener Rathaus is van 10.00 tot 18.00 gratis te bezichtigen. Naast de wereldberoemde Krönungsfestsaal zijn ook het bureau van Akens Oberbürgermeisters, de Weiße Saal, de Friedenssaal en de Werkmeisterküche te bezichtigen.