Prins Roy II – CV De Naate.

redactie van Parkstadactueel |

Tijdens een zeer druk bezochte zitting in De Borenburg proclameerde CV De Naate uit Voerendaal op zaterdag 21 januari haar 54e prins.

Een spetterend en afwisselend programma ging vooraf aan het aftreden van prins Michel I (van Dinther). President Siem van Dinther ontving tot zijn eigen verbazing de seizoensorde 2017 voor zijn vele verdiensten voor de Voerendaalse (jeugd)carnaval in de afgelopen jaren.

Tijdens een zinderende finale – onder het motto “De Naate hoate d’r kop boave water” – proclameerde de eerder genoemde president de 54e prins van CV De Naate.

De nieuwe hooglustigheid bleek de 25-jarige Roy Gerner te zijn, die als Roy II over carnavallistisch Voerendaal gaat regeren. Roy woont bij zijn ouders in de Teggert en werkt bij de Belastingdienst. Als oud-jeugdprins van CV De Naate in 2003, heeft Roy reeds kunnen proeven aan het prinsenschap en carnaval vieren is dan ook zijn grote passie. Roy is lid van carnavalsgroep Op d’r Lolly, voetbalt op het 3e elftal van RKVV Voerendaal en besteedt daarnaast nog tijd aan fitnessen en zwemmen.

Op zondag 29 januari is er vanaf 14.11 uur gelegenheid om prins Roy II – samen met zijn ouders, zijn vriendin Bente en jubilaris Siem van Dinther – te feliciteren tijdens de receptie van De Naate, om 10.00 uur voorafgegaan door een carnavalsmis in het Voelendesj dialect in de Sint Laurentiuskerk.

Foto Leon Smeets