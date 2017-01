RODA JC KERKRADE VERLIEST VAN N.E.C., 2-0 IN NIJMEGEN.

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC Kerkrade heeft vanmiddag met 2-0 verloren in Nijmegen. Breinburg bezorgde met twee rake strafschoppen NEC de winst.

Al na zeven minuten spelen kwamen de Nijmegenaren op voorsprong. Kadioglu werd in het strafschopgebied door Martin Milec gevloerd; aanvoerder Breinburg benutte de strafschop: 1- 0. Direct na de aftrap was Roda JC gevaarlijk via Van Hyfte. Tussen de 25e en de 26e minuut kroop Roda JC tweemaal door het oog van de naald; door goed ingrijpen van Daryl Werker en Benjamin van Leer bleef Roda JC in de wedstrijd. 10 minuten voor de rust kopte Papazoglou uit een hoekschop de bal op de bovenkant van de lat. Enkele ogenblikken later was Rosheuvel dreigend; na een goede actie schoot de buitenspeler de bal met zijn linkerbeen over de goal van Joris Delle.

Tijdens de rust werd Freddy Ananou in de ploeg gebracht ten koste van Daryl Werker. De Limburgse verdediger pakte al snel in de eerste helft een gele kaart en kroop vlak voor rust door het oog van de naald nadat hij NEC-spits Grot de weg naar het doel belemmerde. In de 55e minuut kreeg NEC opnieuw een strafschop. Frederic Ananou hield Kadioglu op reglementaire wijze van de bal af, maar scheidsrechter De Graaf wees resoluut naar stip. Aanvoerder Breinburg mocht voor de tweede keer aanleggen en liet doelman Van Leer opnieuw kansloos: 2-0. Twee minuten nadat de ploeg uit Kerkrade op een 2-0 achterstand was gekomen, kopte Christian Kum uit een hoekschop bijna de 2-1 tegen de touwen; doelman Delle voorkwam een Kerkraads doelpunt. Na 75 minuten spelen tekende de tweede arbitrale dwaling van de middag aan; de ingevallen Mitchel Paulissen schoot de 2-1 tegen de touwen, maar werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Dichterbij dan een aantal speldenprikjes kwam Roda JC niet meer. Eindstand: 2-0.

Foto Lucho Carreno en RodaJC